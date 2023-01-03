الدولار يقفز قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي واليورو يتراجع

قفز الدولار اليوم قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والمقرر صدوره غدا، بينما تراجع اليورو بسبب بيانات أشارت إلى هدوء الضغوط التضخمية.

وبحسب "رويترز" أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن تبنى أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه شدد على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة داخل نطاق محدد لخفض التضخم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات مرتفعا 0.53 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 104.20.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.50 في المائة.

وانخفض اليورو أيضا 0.74 في المائة إلى 1.0586 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم الحكومية الألمانية أن ضغوط الأسعار هدأت في ديسمبر.

في غضون ذلك، ارتفع الين قليلا خلال اليوم إلى 130.21 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 129.51 مقابل العملة الأمريكية.