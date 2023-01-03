التشيك: إعدام 220 ألف دجاجة إثر تفشي إنفلونزا الطيور في البلاد

تستعد السلطات التشيكية لإعدام نحو 220 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في غرب البلاد بعد اكتشاف وجود إصابات بإنفلونزا الطيور بالمزرعة في الأسبوع الماضي، وهو أضخم تفش تشهده التشيك حتى الآن.

ووردت أنباء عن وجود إصابات بإنفلونزا الطيور الجمعة الماضية في مزرعة تقع على بعد 150 كيلومترا جهة الغرب من العاصمة براج، وتتسع لإيواء ما يصل إلى 750 ألف دجاجة، بعد تزايد الوفيات في واحدة من ثلاث حظائر بالمزرعة.

وقالت الإدارة البيطرية لجمهورية التشيك اليوم وفقا لرويترز بما أن الفحوصات أظهرت وجود إصابات في إحدى الحظائر فحسب، فمن الممكن حفظ أرواح أغلبية الدواجن.

وقال بيتر ماير المتحدث باسم الإدارة: "سيتعين إعدام كامل تعداد دجاج الحظيرة".

