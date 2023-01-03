الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة في أول يوم تداول لعام 2023

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على ارتفاع في أول يوم تداول في العام الجديد، مع صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الأدلة على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ووفقا لرويترز ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.65 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 33148.90 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.79 نقطة أو 0.36 في المائة عند 3853.29 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 95.58 نقطة أو 0.91 في المائة إلى 10562.06 نقطة.