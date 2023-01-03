النفط يتعافى بعد خسائر مبكرة .. عند 86.3 دولار للبرميل

تحركت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق اليوم مع تأثر التوقعات بشأن مستقبل الطلب بمسح أسبوعي أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيواجه عاما صعبا.

وتعافت العقود الآجلة لخام برنت من انخفاضها دولارا واحدا في وقت سابق لترتفع 38 سنتا، أو 0.44 في المائة، إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة (07:37) بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.64 في المائة، إلى 80.77 دولار للبرميل.

وكان المسح الضعيف للمصانع في الصين، أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عاملا مؤثرا. وانخفض مؤشر كايكسين ماركيت لمديري المشتريات إلى 49.0 في ديسمبر من 49.4 في نوفمبر. وظل المؤشر دون قراءة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي، وفقا لـ"رويترز".

وقالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسة للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، ما رفع النظرة المستقبلية تشاؤما.