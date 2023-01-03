كوريا الجنوبية تواجه الركود بدعم متنوع وخصومات في المتاجر

قال نائب عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم، إن سلاسل المتاجر الكبرى تستعد لتقديم خصومات كبيرة تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الجديدة، وتعهد بدعم اقتصادي متنوع لعامة الناس، حسبما أفادت "يونهاب".

ونقلت الوكالة عن النائب سونج إيل جونج، من حزب سلطة الشعب، قوله عقب اجتماع تشاوري سياسي في البرلمان "سيتوصل الحزب والحكومة إلى إجراءات للاهتمام برعاية سبل عيش المواطنين حتى لا يقضوا عطلة سنة جديدة باردة بسبب آثار الركود الاقتصادي".

يشار إلى أن عطلة السنة الجديدة هذا العام تبدأ يوم 21 يناير الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه، وقال سونج إن حزب سلطة الشعب طلب من الحكومة زيادة المعروض من السلع الشعبية خلال العطلة، ومن بينها البيض، وكذلك المنتجات السمكية والزراعية.