بسبب إجراءات "كورونا" .. استمرار تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر الماضي، بسبب استمرار تراجع الإنتاج والمبيعات، مع تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 49 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر السابق بحسب بيانات مؤسسة إس أند بي جلوبال.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كما أظهرت بيانات المؤشر الرسمي لمدير المشتريات الصادرة مطلع الأسبوع الحالي تراجع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات إلى أقل مستوياتهما منذ أوائل 2020 رغم تخلي الصين عن سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وما تتضمنه من إجراءات أشد صرامة في ديسمبر الماضي.

كما واصل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع تراجعه للشهر الرابع على التوالي بما يعكس بدرجة كبيرة، تأثيرات القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين على كل من الأنشطة وطلب العملاء.