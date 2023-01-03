غدا .. بدء استئناف "جوجل" ضد قرار تغريمها في الهند

وافقت محكمة استئناف الشركات الهندية المعنية بنظر دعاوى الاحتكار على بدء نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل ضد أمر هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الهندية بتغريم الشركة بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر للشركة في سوق نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد. وسيتم بدء نظر الاستئناف غدا الأربعاء.

وأشارت "بلومبيرج" اليوم إلى أن "جوجل" قدمت الاستئناف ضد قرار هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار تغريمها 13.4 مليار روبية "162 مليون دولار" بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل أندرويد.

وفرضت هيئة حماية المنافسة في الهند الغرامة على شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل"، في أكتوبر الماضي بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الإلكتروني.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت إن تطبيقات جوجل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث جوجل. وأمرت اللجنة جوجل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات جوجل.

وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لجوجل وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى. كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.