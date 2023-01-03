شديد العدوى .. متحور جديد من كورونا يدق ناقوس الخطر

أظهرت بيانات في بريطانيا وجود متحور جديد من فيروس كورونا، يتميز بعدواه الشديدة، مشيرة إلى أنه مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس، بأن الخبراء أطلقوا على المتحور الجديد من فيروس كورونا اسم XBB.1.5.

ودق المتحور الجديد ناقوس الخطر في الولايات المتحدة لسرعة انتشاره وتسببه في زيادة الإصابات التي تتطلب حالاتها المعالجة في المستشفى.

وأصبح المتحور الجديد مسؤولا في الولايات المتحدة عن أربع من أصل كل عشر حالات، بعد أن كان مسؤولا عن حالتين من بين كل عشر قبل نحو أسبوع.

والمتحور الجديد متفرع في الأصل عن متحور أوميكرون الذي بدأ التفشي أواخر 2021.

وبحسب المعلومات المتوافرة حاليا، فلدى المتحور XBB.1.5 طفرات تؤدي إلى إصابة الناس بشكل أكبر من سابقيه ومراوغة الحماية من التطعيمات والإصابات السابقة بالعدوى.

وقال خبراء بريطانيون لـ"ديلي ميل"، إن المتحور الحديد يمثل جرس إنذار للسلطات في بريطانيا، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، المتمثلة بالوباء المزدوج، كورونا والإنفلونزا.

لكن مسؤولين بريطانيين قالوا، إنه ما من مؤشر على أن المتحور الجديد زاد من الإصابات الصعبة مقارنة بغيره من المتحورات.

وبحسب ما ذكرت "بلومبيرج"، أظهرت بيانات من معهد Sanger، وهو واحد من أكبر مراكز مراقبة مرض كوفيد - 19 في بريطانيا، أن 4 في المائة من الإصابات حتى الأسبوع الذي انتهى في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تسبب فيها المتحور الجديد.

وهذه أول مرة يدرج فيها المتحور الجديد في القائمة الأسبوعية التي يصدرها المعهد أسبوعيا.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 45 ألفا و83 سريرا في 31 ديسمبر الماضي، مقارنة بـ45 ألفا و357 سريرا في اليوم السابق له.