البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد

أطلق البرلمان الأوروبي اليوم اجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل المؤسسة الأوروبية.

ووفقا لوكالة فرانس برس النائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وهما ينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.