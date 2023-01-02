باستثمارات 1.42 تريليون ريال .. 10.7 ألف مصنعا في السعودية حتى نوفمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 82 ترخيصا صناعيا جديدا خلال نوفمبر الماضي، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 16 ترخيصا، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 14 ترخيصا، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 12 ترخيصا، ثم أنشطة صنع الورق ومنتجات الورق، وصنع الملبوسات، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بخمسة تراخيص لكل فئة منها.

وأوضحت أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع 2022 حتى نهاية نوفمبر، بلغ 885 ترخيصا، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.742 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.419 تريليون ريال.

وأفادت أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لنوفمبر بلغ 7.175 مليارات ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.37 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.20 في المائة، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.44 في المائة، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.93 في المائة، ثم المنشآت الأجنبية، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.54 في المائة لكل فئة منها.

وبينت أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ عددها 50 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 830 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ 11 مصنعا، تلتها مصانع المواد الغذائية بعشرة مصانع، والمصانع الكيميائية بستة مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الفلزات القاعدية، ومصانع المعادن المشكلة بأربعة مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 90 في المائة، تلتها المصانع الأجنبية بـ 6 في المائة، ثم المصانع المشتركة بـ 4 في المائة.

وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على مناطق إدارية، تصدرتها الرياض بـ 30 رخصة، تلتها الشرقية بـ 21 رخصة، ثم مكة المكرمة بعشر رخص، والمدينة المنورة بثمان رخص، وعسير بأربع رخص، والقصيم بثلاث رخص، ثم جازان وحائل برخصتين لكل منطقة منهما، والجوف ونجران برخصة واحدة لكل منطقة منهما.