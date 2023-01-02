 القاهرة تستعين بـ "لوفتهانزا" لخفض خسائر مصر للطيران

أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد عباس، اليوم الاثنين، استعانة الشركة الوطنية مصر للطيران ببيت خبرة تابع لشركة لوفتهانز الألمانية لدراسة الوضع الحالي بالشركة في إطار تطويرها وتحسين الخدمات فيها وخفض خسائرها. وقال الوزير عباس، في تصريحات صحفية اليوم، إن شركة مصر للطيران تستهدف في الوقت الحالي تقليل خسائرها من خلال دراسة الخطوط التي تعمل عليها حاليا، ما أثر على خطة تحديث أسطول الشركة الذي يضم 70 طائرة حاليا.

وأضاف أن الشركة لديها العديد من الطائرات المتوقفة عن العمل من ضمن أسطول الشركة، لافتا إلى أن الشركة الوطنية تعمل على رفع الجودة من أجل زيادة عدد الركاب . وأكد على حركة التطوير التي تشهدها الشركات التابعة لوزارة الطيران وحدوث زيادة في حركة الركاب حيث شهد مطار القاهرة الدولي، الجمعة الماضي، أعلى معدل حركة تشغيل له، ليختتم عام 2022 بمعدل تشغيل مرض للحركة الجوية.

وأوضح أن مطار القاهرة شهد في هذا اليوم سفر 77 ألف راكبا وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد وإجازات الكريسماس، مشددا على استمرار مسيرة التطويرات والتوسعة التي تجرى داخل المطارات المصرية بما يتواكب مع زيادة الحركة .