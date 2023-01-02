نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مراسم تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل.

وحضر وزير الخارجية أداء الرئيس البرازيلي اليمين الدستورية في مقر الكونغرس بالعاصمة برازيليا.

عقب ذلك حضر، مراسم تنصيب لولا دا سيلفا في القصر الرئاسي، حيث تقدم الأمير فيصل بن فرحان بالسلام على الرئيس، ونقل تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية.