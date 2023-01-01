اليابان : 87 ألف إصابة جديدة بكورونا.. و 247 حالة وفاة

أعلن قطاع الصحة في اليابان اليوم الأحد، تسجيل 86,924 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 20,541 حالة إصابة مقارنة بأمس السبت. وقد سجلت العاصمة طوكيو 9,186 حالة إصابة جديدة، بانخفاض 2,003 حالات مقارنة بأمس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، انخفض بـ 45 شخصا، أي بانخفاض حالة واحدة مقارنة بأمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة، وبلغ الرقم على مستوى البلاد 592 حالة، بارتفاع 4 حالات إصابة مقارنة بأمس، كما سجلت اليابان 247 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 29,234,677 حالة، والوفيات 57,274، بحسب بيانات "جامعة جونز هوبكنز الأمريكية".