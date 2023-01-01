سلطان عمان يصادق على ميزانية 2023 .. عجز متوقع 3.3 مليار دولار

قالت وزارة المالية في عمان إن السلطان هيثم بن طارق صادق على ميزانية عام 2023 بعجز‭‭‭‭ ‬‬‬‬متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار) أو ما يعادل ثلاثة في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتشير النتائج الأولية إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2023 تقدر بنحو 10.05 مليار ريال عماني بما يقل خمسة في المائة عن عام 2022، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال بنسبة 6.4 في المائة أقل عن العام الماضي.

وعززت عوائد النفط إيرادات عام 2022 لتصل إلى 14.234 مليار ريال. وكانت ميزانية العام الماضي مبنية على أساس توقع سعر 50 دولارا لبرميل النفط لكن تقديرات الحكومة تشير حاليا إلى متوسط سعر 94 دولارا للبرميل في عام 2022. وأقرت ميزانية 2023 على أساس سعر 55 دولارا للبرميل، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت "المالية" إن النتائج الأولية تشير إلى أن الإنفاق العام بلغ 13.088 مليار ريال في 2022، مضيفة أن فائض الميزانية سمح للحكومة بخفض إجمالي الدين العام من 20.8 مليار ريال بنهاية عام 2021 إلى 17.7 مليار ريال بنهاية 2022.