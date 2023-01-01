براعم الاتحاد يبدعون في مشاركتهم الأولى .. والوحدة يتصدر مجموعات التايكوندو

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو "جولة المجموعات" لأندية التايكوندو، بعد الانتهاء من إقامة بطولة المجموعة الثالثة لجميع الدرجات على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بمشاركة 334 لاعبا يمثلون 17 ناديا من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك وبمشاركة أولى من ناديي الاتحاد وحبونا.

حيث طار فريق الوحدة بكأس الدرجة الأولى وجاء أبها وصيفا فيما حل الاتحاد ثالثا، وفي منافسات الشباب انتزع فرسان أبها كأس المركز الأول بفارق كبير عن الوصيف الوحدة فيما عاد فريق حراء للمنافسة من جديد بعد حصوله على المركز الثالث، وفي درجة الناشئين حصل على لقبها الوحدة وحل أبها ثانيا والاتحاد ثالثا، وفي درجة البراعم حقق الاتحاد الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، اللقب بعد منافسة شرسة مع منافسه التاريخي الوحدة وجاء والصقور ثالثا.

وتوج الأبطال محمد قاضي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو بحضور هاني المطرفي مندوب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة وحسين خبراني مندوب وزارة الرياضة بجازان، ووجه محمد قاضي شكره وتقديره للعميد شداد العمري رئيس مجلس إدارة الاتحاد على تشريفه افتتاح بطولة المجموعة الثالثة والالتقاء بالبراعم وحثهم على مواصلة الجهد، وأثنى على ما قدمه منسوبي نادي الوحدة خلال استضافتهم لهذه البطولة وبارك لهم في الوقت ذاته صدارتهم جولة المجموعات بـ 12 نقطة.