اقتصادي: رونالدو يقفز بالنصر 300 %

شدد الدكتور مقبل بن جديع الخبير في التسويق والاستثمار الرياضي، على أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لدوري روشن السعودي، سيكون لها فوائد عديدة على النصر تحديدا، سواء إعلامية أو تسويقية، وقال "صفقة رونالدو ما زال صداها يتردد منذ إعلان التوقيع، وإلى الآن، في وسائل الإعلام العالمية، وستستمر أياما عديدة، وستكون إضافة كبيرة للنصر على الصعيد الإعلامي والتسويقي وفوائدها كبيرة جدا".وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو بعقد يمتد إلى عام 2025، ولم يفصح عن القيمة المالية للصفقة، حيث تم التكتم عليها من الطرفين، النادي واللاعب.وأضاف ابن جديع "أثر هذه الصفقة في الدوري والقيمة السوقية وعلى النصر ورعاياته التجارية ستكون عالية جدا، ولا سيما أن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قفزت بنحو 300 في المائة منذ إعلان خبر التعاقد وحتى الآن والعدد في ازدياد، وهذه أمور شاهدناها وسيكون لها أثر في شعبية النصر وزيادتها وهناك من سيتحول من تشجيع ناديه إلى الأصفر".وزاد "هذا الكلام بعيد عن قيمة الصفقة التي يتداول بأنها باهظة، لكن آثارها الإيجابية عالية، وعالية جدا تسويقيا وجماهيريا وإعلاميا للدوري وللنادي، وهذا شيء إيجابي، لكن لن تظهر على المدى القريب، بل سيكون ذلك على المدى البعيد".