رالي داكار .. إكستروم الأسرع تمهيديا

فيما انطلقت أمس منافسات النسخة الـ45 من رالي داكار، الذي تحتضنه السعودية للعام الرابع على التوالي، ويستمر حتى الـ15 من كانون الثاني (يناير) الحالي، وبمسافة تتخطى 8500 كيلو متر، شهد اليوم الأول تحقيق السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق "أودي" الفوز بالجولة التمهيدية عن فئة "تي 1"، مسجلا الزمن الأسرع فيما حل الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" في المرتبة الثانية، ومواطنه بيتر هانسيل سائق فريق "أودي" ثالثا.وفي فئة الدراجات النارية، تصدر الأسترالي توبي برايس دراج فريق "كيه تي إم"، صدارة هذه الفئة، متفوقا على مواطنه دانيال ساندرذ دراج فريق "غاز غاز" الذي وصل ثانيا، وعن فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، فقد دشن الفرنسي أليكسندر جيرو حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتحقيقه المركز الأول في المرحلة التمهيدية، وذلك بفارق ثانية واحدة عن البرازيلي مارسيلو ميديروس صاحب المرتبة الثانية، ونجحت الإسبانية كريستينا جوتييرز سائقة فريق "ريد بل كان أم" في الحصول على المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، يليها الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق "ريد بل أوفرود" في المركز الثاني.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 4"، فقد حسم روكاس باسيوشكا سائق فريق "ريد بل كان أم" الليتواني الصدارة التمهيدية، متفوقا على البرازيلي كرستيانو باتيستا سائق فريق "ساوث ريسينج" الذي وصل ثانيا، وظفر التشيكي مارتن ماتشيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي تيم" بالمركز الأول في فئة الشاحنات، متقدما على الهولندي مارتن فاندنبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي".وتبدأ صباح اليوم منافسات المرحلة الأولى في ينبع، التي ستكون عبارة عن مرحلة دائرية لمسافة 603 كيلو مترات، منها 235 كيلو مترا لمرحلة الربط، و368 كيلو مترا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.