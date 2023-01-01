رونالدو .. 40 يوما من التوتر قبل النصر

صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، أحدثت دويا عالميا هائلا، حيث تناقلتها الصحف والوكالات العالمية، والبعض وصفها بالتاريخية، للإمكانات الرياضية، الاقتصادية، والتسويقية التي يتمتع بها، اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات، وأول شخص في العالم يصل إلى 500 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أيار (مايو) الماضي.

ونشرت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، عبر حسابها في الإنستجرام، صورة رونالدو حاملا قميص النصر وكتبت عليها: "فخر بحياتي.. اصنع التاريخ مرة أخرى".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى تغريدة كاتيا، التي قدمت دعما كبيرا للاعب قبل تجربته مع النصر، وقالت "تحد جديد لكتابة التاريخ"، وقالت إن مقابلة رونالدو مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، حولت وجهة اللاعب تماما بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ولفتت عبر موقعها إلى أن رونالدو ربما يواجه غريمه الأزلي ليونيل ميسي مجددا في مباراة موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر وفريق باريس سان جيرمان.

وبينت، صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو عاش 40 يوما من التوتر، بين صعود وهبوط ومفاوضات مكثفة مع نادي النصر حتى حسم الأمر رسميا.

وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتنج لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.