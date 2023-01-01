2 من كل 3 أشخاص يتحدثون أثناء النوم

تعيد الأجسام شحن نفسها أثناء النوم، للحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة والاسترخاء، إلا أن مشكلات النوم واضطراباته قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف.وكشفت تيريزا شنورباخ، المختصة في مجال النوم لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نحو اثنين من كل ثلاثة أشخاص يتحدثون أثناء نومهم في مرحلة ما، وهو أمر شائع إلى حد ما، ويعرف أيضا باسم باراسومنيا، أو نشاط النوم غير الطبيعي.وأضافت، "عادة ما يكون التحدث أثناء النوم غير ضار، لكنه قد يشير إلى اضطرابات في النوم أو بعض المشكلات الصحية".وأوضحت أن "أصول محتوى الحديث أثناء النوم تظل مصدر خلاف بين الأبحاث، فمن الممكن أن تكون مرتبطة بالأحداث الأخيرة الحاصلة في حياة النائم".وقالت تيريزا إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث للنظر في أسباب الحديث أثناء النوم، لكن في كثير من الأحيان يكون السبب قلة النوم.وبينت أن هذا يمكن أن يشمل في بعض الأحيان بيئة نوم مضطربة مثل ارتفاع درجة حرارة الغرفة أو البرودة الشديدة أو دخول كثير من الضوء من الخارج.فيما يتعلق بمن قد يكون أكثر عرضة للخطر، قالت تيريزا إنه يعتقد أن التحدث أثناء النوم يحدث بشكل متكرر لدى أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة PTSD.أشارت إلى أن "الرعب أثناء النوم، المعروف أيضا باسم الرعب الليلي، يتميز بالصراخ والتلوي والركل المرعب، ومن الصعب إيقاظ شخص يعاني رعبا أثناء النوم".وأكدت أن التحدث أثناء النوم يمكن تشخيصه دون استخدام أي اختبار، ولا يشكل ذلك مصدر قلق ومع ذلك، إذا بدأ فجأة أو انطوى على قلق شديد، أو صراخ، أو أفعال عنيفة، فينبغي مناقشة ذلك مع طبيب مختص.