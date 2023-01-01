تغريم جوجل 9.5 مليون دولار لانتهاكها الخصوصية

وافقت "جوجل" الأمريكية على سداد 9.5 مليون دولار، لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في ‏واشنطن، كارل راسين، الذي اتهمها في وقت سابق من العام الحالي، بـ"خداع المستخدمين وانتهاك ‏خصوصيتهم".‏وكتب راسين في الدعوى القضائية، التي رفعها في يناير: "تقود "جوجل" المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون فيما إذا كانت "جوجل" تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم، وكيفية استخدام هذه المعلومات، ولكن في واقع الأمر لا يمكن للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات "جوجل" منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والتربح منها"، وفقا لموقع "إنجادجيت".كما اتهم كارل راسين الشركة باستخدام "الأنماط المظلمة"، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم. وفي هذا السياق، أوضح راسين أن "جوجل" تطلب بشكل متكرر من مستخدميها تفعيل تتبع الموقع في تطبيقات معينة، بحجة أن بعض الميزات لن تعمل بشكل صحيح لديهم. وقال راسين إنه وفريقه اكتشفوا أن بيانات الموقع لم تكن ضرورية حتى للتطبيقات المعنية، وأكدوا أن "جوجل" جعلت "من المستحيل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تتبع مواقعهم".إلى جانب سدادها مبلغ 9.5 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية، التي رفعها كارل راسين، فقد وافقت "جوجل" أيضا على تغيير بعض ممارساتها، فيما يتعلق بشكل أساسي بكيفية إبلاغ المستخدمين بجمع بيانات الموقع الخاصة بهم، وتخزينها واستخدامها.وسيتلقى المستخدمون الذين يملكون حاليا إعدادات موقع معينة "إشعارات" توضح لهم كيف يمكن تعطيل كل إعداد وحذف البيانات المرتبطة، بل وتحديد المدة التي يمكن لـ"جوجل" الاحتفاظ خلالها بهذه المعلومات.