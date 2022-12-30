الجفاف في الأرجنتين يهدد 3 % من مساحات زراعة الصويا

ذكرت بورصة بوينس أيريس للحبوب في تقرير أسبوعي أن الأرجنتين في حاجة إلى مزيد من الأمطار قريبا لبدء العمل الميداني في المزارع العطشى.

وتوقع التقرير أنه في حال عدم هطول أمطار في الأسبوعين المقبلين، هناك مخاطر بخروج 500 ألف هكتار من المساحة المخطط زراعتها، وذلك وفقا لما أرودته بلومبيرج.

وأبقت البورصة حتى الآن تقديراتها للمساحة المنزرعة بالصويا عند 16.7 مليون هكتار.

وقد تخفض البورصة تقديراتها للقمح مجددا، والتي تبلغ حاليا 12.4 مليون طن متري، إذا استمرت المحصول في تحقيق نتائج مخيبة في المناطق الجنوبية.