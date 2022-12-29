الدولار يهبط أمام الين والفرنك السويسري مع تقييم التوقعات بشأن الصين

تراجع الدولار اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ يشعر المستثمرون بالقلق في نهاية العام مع تراجع التفاؤل الأولي بشأن تخفيف الصين قيود كورونا وفتح الاقتصاد.

وبعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع مقابل الين أمس عندما لامس 134.40 ين، هبط الدولار لأدنى مستوى في الجلسة مقابل العملة اليابانية اليوم. وخسرت العملة الأمريكية 1.05 في المائة في أحدث تعاملات أمام الين لتسجل 133.065 ين، بحسب "رويترز".

وتراجع الدولار أيضا مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9208، أدنى مستوى له منذ 31 من مارس. وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.57 في المائة إلى 0.923.

وزاد اليورو قليلا، إذ ارتفع 0.3 في المائة إلى 1.064 دولار، بعد انخفاضه 0.27 في المائة أمس.

ويقيّم المستثمرون تأثير تخفيف الصين السريع لقواعدها الصارمة المتعلقة بمكافحة كوفيد-19.

وبعد إلغاء الصين قاعدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين بداية من الثامن من يناير، قالت دول مثل الولايات المتحدة واليابان والهند إنها ستطلب اختبارات كوفيد-19 للقادمين من الصين.

وتراجع اليوان الصيني في الخارج 0.23 في المائة إلى 6.9788 للدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.23 في المائة إلى 104. وكان قد صعد 0.18 في المائة في الجلسة السابقة.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة إلى 1.20290 دولار، بعدما تراجع 0.11 في المائة في اليوم السابق. وارتفع الاسترليني إلى 1.206 دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه.