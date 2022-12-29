بيانات إعانة البطالة تدعم ارتفاع "وول ستريت" في مستهل التداولات

افتتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت التعاملات على ارتفاع اليوم، حيث خففت بيانات تشير إلى علامات على تباطؤ بسوق العمل المخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 145.72 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 33.021.43 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.23 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 3805.45 نقطة. كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 108.17 نقطة أو 1.06 في المائة إلى 10321.46 نقطة في بداية التعامل.

