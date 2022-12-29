الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية بسيولة 4.5 مليار ريال .. «لوبريف» يستحوذ على ربعها

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 10485 نقطة رابحة 126 نقطة بنحو 1.22 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 23 نقطة بنحو 1.67 في المائة إلى 1462 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم مع استمرار تحسن نشاط السوق لتصل السيولة إلى 4.5 مليار ريال.وتفوقت السوق في أدائها على أداء متوسط شهر، حيث تواجه مقاومة عند 10600 نقطة، والتماسك أعلى منها إشارة إلى أن السوق أقرب للدخول في موجة صاعدة خلال المدى القصير، لكن على مدى أبعد لا تزال الضبابية مسيطرة، ومع ظهور النتائج المالية السنوية ووضوح السياسة النقدية ستتضح الصورة أكثر حول أداء السوق خلال العام المقبل.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10355 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10321 فاقدا 0.36 في المائة، بينما الأعلى عند 10485 نقطة التي أغلق عندها رابحا 1.22 في المائة ما يعادل 126 نقطة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بواقع مليار ريال، لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 29 في المائة بما يعادل 30 مليون سهم إلى 135 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 42 ألف صفقة بنحو 15 في المائة عند 329 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" 0.52 في المائة، ثم الصناديق العقارية المتداولة بنحو 0.33 في المائة، وحل ثالثا النقل بـ0.28 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بـ2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بمقدار 1.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 41 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه البنوك 14 في المائة ما يمثل 633 مليون ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 8 في المائة بنحو 355 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بوبا العربية" بنحو 6.95 في المائة ليبلغ 147.80 ريال، يليه "البنك العربي" بـ5.7 في المائة ليصل إلى 33.25 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت القصيم" 4.91 في المائة حيث أغلق عند 59.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "السيف جاليري" بواقع 5.8 في المائة ليغلق عند 92.30 ريال، يليه "لوبريف" بـ4 في المائة إلى 95 ريالا، وحل ثالثا سهم "الصقر للتأمين" 3.87 في المائة ليقفل عند 13.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "لوبريف" بقيمة مليار ريال، يليه "السيف جاليري" بنحو 290 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ271 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية