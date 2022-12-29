«نمو» تضيف 17 نقطة مع انخفاض قيمة التداول 12 %

أضافت السوق الموازية "نمو" 17 نقطة بواقع 0.09 في المائة إلى 19199 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 12 في المائة ما يعادل 3.6 مليون إلى 26 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 29 في المائة بمقدار 118 ألف سهم لتبلغ 524 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.6 ألف صفقة متراجعة 98 صفقة بنحو 4 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمواج الدولية" بنحو 11 في المائة ليبلغ مائة ريال، يليه "لدن" بـ10.50 في المائة ليصل إلى 15.58 ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" 7.69 في المائة حيث أغلق عند 700 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "شور" بواقع 8.9 في المائة ليغلق عند 51.40 ريال، يليه "إدارات" بمقدار 8.8 في المائة إلى 276.20 ريال، وحل ثالثا سهم "أقاسيم" بـ5.8 في المائة مقفلا عند 52 ريالا.وكان الأعلى تداولا "إدارات" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه "لدن" بنحو ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "شور" بتداولات بلغت 2.8 مليون ريال.