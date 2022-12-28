النفط ينخفض 2 % في تعاملات خفيفة وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين المخاوف من ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في مقابل فرص تعافي الطلب على الوقود في البلد الآسيوي مع تخفيف قيود الجائحة هناك.

وبحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.69 دولار أو 2 في المائة إلى 82.64 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار أو 2 في المائة أيضا إلى 77.98 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وقالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير في خطوة رئيسة على طريق تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركتس "حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) الكبيرة لحالات العدوى".

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خلال هذا الأسبوع أقل من المعتاد مع اقتراب نهاية العام، ما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوى لهما في ثلاثة أسابيع أمس، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي.

وفي غضون ذلك، قالت روسيا إنها تهدف إلى حظر مبيعات النفط اعتبارا من الأول من فبراير للدول التي تلتزم بسقف أسعار الخام الذي فرضته مجموعة السبع في الخامس من ديسمبر، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل كيفية تطبيق الحظر.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع انخفاض مخزونات نواتج التقطير أيضا.