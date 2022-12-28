مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في موريتانيا والسنغال

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى في مدينة كيهيدي بجمهورية موريتانيا، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، بالتعاون مع مؤسسة البصرالخيرية العالمية، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 29 ديسمبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 3.350 حالة، وإجراء 165 عملية جراحية متخصصة، وإعطاء 1.750 دواءً، وتوزيع 850 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في العاصمة دكار بجمهورية السنغال، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج بالكشف على 5.000 حالة، وتوزيع 1.150 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 402 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



ودشن المركز أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحات القسطرة القلبية للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، المنفذ خلال الفترة من 22 حتى 30 ديسمبر 2022 م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 13 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.