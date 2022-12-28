اعتماد الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023

حققت العاصمة القطرية "الدوحة" لقب عاصمة السياحة العربية للعام 2023 حسب المعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية.

وأوضحت المنظمة أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023م سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بدولة قطر، إضافة إلى جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية.

وأكدت المنظمة أنها ستعمل بالتعاون مع قطر للسياحة لتكون محطة رئيسة للسياحة الإقليمية والدولية وخاصة للعائلة العربية ، فيما سيتم الإعداد لروزنامة من الفعاليات والبرامج على مدار العام لتحقيق ذلك، موضحة أنَّ قطر تتميزُ بتوفرِ السياحةَ البحريةَ، والصحراوية، والثقافيَّةَ، وسياحةَ الترفيه العائلي، وسياحة المعارض والمُؤتمرات، إضافةً إلى السياحة الرياضيَّة.

وبينت أن اختيار العاصمة القطرية الدوحة جاء بهدف تشجيع حركة السياحة العربية البينية مع إبراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل مدينة، إلى جانب إبراز القيمة السياحية لكل مدينة اختيرت ودورها في دعم صناعة السياحة العربية للتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى وفقًا لما تحققه صناعة السياحة من مردود اقتصادى ضخم على الدول.