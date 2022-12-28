السجن 56 عاما للعقلين المدبرين لأكبر تلاعب بسوق الأسهم في سنغافورة

أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة حكما على العقلين المدبرين لأكبر تلاعب في سوق الأسهم في البلاد، بالسجن لعقود، طبقا لبيان مشترك صادر اليوم الأربعاء، عن غرف المدعي العام وقوة الشرطة وهيئة النقد في سنغافورة. فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن 36 و20 عاما على التوالي ضد الاثنين، اللذين لهما صلة بالتلاعب في الأسهم في عام 2013، وهما الماليزي رجل الأعمال، جون سوه وكواه سو لينج، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء. وأضاف البيان أن الاثنين سيستأنفان الحكمين الصادرين بحقهما. وتابع البيان أنه تبين أن الاثنين، بين أمور أخرى، تلاعبا في أسعار الأسهم في "بلوماونت جروب" و"آسياسونز كابيتال" و"ليون جولد كورب" في الفترة بين أغسطس 2012 وأكتوبر 2013 ، وخداع مؤسستين ماليتين.