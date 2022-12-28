رصيف غاز طبيعي مسال عائم يصل إلى فنلندا

وصل رصيف غاز طبيعي مسال عائم يبلغ طوله نحو 300، الساحل الجنوبي الفنلندي حيث سوف يقوم بتفريغ حمولته من الإمدادات في فنلندا وإستونيا. وأظهرت صور من الموقع أن قاطرات رافقت الرصيف إكزامبلر العائم إلى ميناء بلدية إينكو الساحلية القريبة من هلسنكي اليوم الأربعاء. ثم قام العمال بإرساء الرصيف الذي يبلغ طوله 291 مترا وعرضه 43 مترا في الميناء.

وقررت فنلندا وإستونيا استئجار الرصيف من شركة أمريكية للاستغناء عن واردات الغاز الروسي عقب الحرب في أوكرانيا. يشكل الغاز 5 % فقط من مزيج الطاقة في فنلندا، بحسب محطة الإذاعة الفنلندية " يل ". وتحصل على كل احتياجاتها من الغاز تقريبا من روسيا التي أوقفت صادراتها من الغاز في أيار/مايو.