الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء يومي منذ أسبوعين .. والسيولة عند 3.4 مليار ريال

سجلت الأسهم السعودية أفضل أداء يومي منذ أسبوعين كاسبة 130 نقطة بواقع 1.28 في المائة لتصل إلى 10359 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 19 نقطة بنحو 1.38 في المائة عند 1438 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، ونشاط في السيولة لترتفع من أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام إلى 3.4 مليار ريال بزيادة 79 في المائة عن الجلسة السابقة.

وتقترب السوق من متوسط 20 يوما عند 10400 نقطة تقريبا، التي تشكل مقاومة مهمة تجاوزها يعكس عودة شهية المخاطرة، ما قد يمهد لتحقيق جلسات رابحة أكثر عن الفترة القليلة الماضية التي سيطرت فيها الجلسات الخاسرة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10236 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10210 فاقدا 0.18 في المائة، بينما الأعلى عند 10392 نقطة كاسبا 1.6 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 10359 نقطة رابحا 130 نقطة بنحو 1.28 في المائة. وارتفعت السيولة 79 في المائة بواقع 1.5 مليار ريال، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 22 في المائة بما يعادل 19 مليون سهم إلى 104 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 74 ألف صفقة بنحو 35 في المائة عند 286 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" 0.47 في المائة، ثم المرافق العامة بنحو 0.12 في المائة، وحل ثالثا تجزئة الأغذية بـ0.04 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بواقع 2.4 في المائة، يليه "الطاقة" بـ1.87 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" 1.70 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع تجزئة السلع الكمالية بنحو 21 في المائة بقيمة 722 مليون ريال، يليه المواد الأساسية 15 في المائة، ما يمثل 504 ملايين ريال، وحل ثالثا البنوك 14 في المائة بنحو 499 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ولاء" بنحو 8.42 في المائة ليبلغ 15.20 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بـ5.77 في المائة ليصل إلى 17.96 ريال، وحل ثالثا سهم "تنمية" 5.62 في المائة، حيث أغلق عند 127.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "السيف غاليري" في أول يوم للإدراج بواقع 14.78 في المائة، ليغلق عند 98 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" بـ2.55 في المائة إلى 153 ريالا، وحل ثالثا سهم "دله الصحية" بمقدار 2.5 في المائة ليقفل عند 142.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "السيف غاليري" بقيمة 677 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 233 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ161 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية