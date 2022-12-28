«نمو» تكسب 294 نقطة بتداولات قيمتها 29 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 294 نقطة بواقع 1.56 في المائة إلى 19182 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 35 في المائة ما يعادل 16 مليونا إلى 29 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بمقدار 18 ألف سهم، لتبلغ 405 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.7 ألف صفقة متراجعة 76 صفقة نحو 3 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جاهز" نحو 11 في المائة ليبلغ 650 ريالا، يليه "رواسي" بـ5.90 في المائة ليصل إلى 64.60 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" 4.44 في المائة، حيث أغلق عند 14.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إدارات" بواقع 22 في المائة، ليغلق عند 303 ريالات، يليه "أمواج الدولية" بـ13.5 في المائة إلى 90 ريالا، وحل ثالثا سهم "شور" 10 في المائة مقفلا عند 56.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "إدارات" بقيمة 11 مليون ريال، يليه "شور" بنحو 4.1 مليون ريال، وحل ثالثا "ملان" بتداولات قيمتها 2.8 مليون ريال.