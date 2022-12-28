انتعاش النفط يرفع معظم البورصات الخليجية .. و«التجاري الدولي» يضغط على «المصرية»

أغلقت معظم البورصات الخليجية أمس على ارتفاع مع صعود أسعار النفط بعدما أعلنت الصين مزيدا من تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد - 19، ما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس الأول، إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي بدءا من الثامن من كانون الثاني (يناير).

وسجل النفط، وهو محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ أنعش أحدث إجراء تتخذه الصين لتخفيف قيود كوفيد الآمال في تعافي الطلب على الوقود، بينما استمدت الأسعار مزيدا من الدعم جراء خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة نتيجة عواصف شتوية.

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة دبي 0.6 في المائة إلى 3347 نقطة. وارتفع أسهم "ديار للتطوير" بنحو 0.40 في المائة، و"سوق دبي المالي" بواقع 0.66 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بمقدار 1.05 في المائة، و"دبي للاستثمار" 0.46 في المائة. وأضاف سهم "إعمار للتطوير" نحو 0.92 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 1.13 في المائة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.02 في المائة إلى 10247 نقطة. وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري بمقدار 0.89 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.44 في المائة، و"الدار العقارية" 1.59 في المائة، و"أمريكانا" 0.69 في المائة.

وانخفض مؤشر قطر 0.2 في المائة إلى 10764 نقطة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحسب "رويترز"، قال فادي رياض كبير محللي السوق لدى "كابيكس.كوم"، إن المؤشر القطري يواصل التراجع متأثرا بأداء أسواق الغاز الطبيعي.

وارتفع مؤشر البحرين 1 في المائة إلى 1877 نقطة بدعم قطاعي المال والمواد الأساسية.

وزاد مؤشر مسقط 0.3 في المائة ليغلق عند 4845 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.85 في المائة ليبلغ 8097 نقطة. وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية منخفضا 0.5 في المائة عند 14485 نقطة تحت وطأة انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8 في المائة.

وقال البنك المركزي المصري أمس الأول، إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق الصرف الأجنبية، وتحقيق الاستقرار النقدي في المستقبل القريب.

وعلى صعيد التداولات، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 27.57 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء بنحو 19.51 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع بواقع 47.09 مليون جنيه.