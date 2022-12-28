شركات يابانية تواجه أزمة إمدادات الغاز باتفاقيات مع عمان وأمريكا

وقعت شركات يابانية عدة اتفاقيات أمس، لشراء الغاز الطبيعي المسال منها اتفاق مبدئي لمدة عشرة أعوام مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وآخر لمدة 20 عاما مع شركة فينتشر جلوبل ومقرها الولايات المتحدة.

وإمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية شحيحة منذ أن الحرب الروسية - الأوكرانية وأوقفت تدفق الغاز إلى أوروبا، ما دفع الدول الأوروبية لاستيراد كميات قياسية من شحنات الغاز المسال الأمر الذي شكل ضغطا على الإمدادات العالمية ورفع الأسعار.

ووفقا لـ"رويترز"، أن جيرا، كبرى شركات توليد الكهرباء في اليابان، وشركتي ميتسوي آند كو وإيتوشو كورب التجاريتين وقعت جميعها اتفاقات مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لاستيراد ما إجماليه 2.35 مليون طن سنويا.

وقالت جيرا، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في اليابان، إنها وقعت اتفاق بنود ملزما مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لشراء ما يصل إلى 12 شحنة، أو 0.8 مليون طن من الغاز المسال، سنويا لمدة عشرة أعوام تبدأ في 2025.

وأضافت الشركة أن العقد، الذي وقع على أساس تسليم ظهر السفينة، يتيح "مرونة كبيرة" ومن المتوقع أن يساعد اليابان على التعامل بطريقة أفضل مع حالة عدم اليقين التي تكتنف العرض والطلب في سوق الغاز الطبيعي المسال المحلي.

وقالت جيرا "التنافس لشراء الغاز الطبيعي المسال آخذ في الاحتدام ولذلك فإن تدبير توريدات مستقرة من الوقود في الوقت المناسب تماشيا مع وضع العرض والطلب على الكهرباء محليا مطلوب لتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة في اليابان".

وأكدت شركتا ميتسوي وإيتوشو توقيع الاتفاقات المبدئية مع الشركة العمانية لكنهما رفضتا ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم إيتوشو إن الشركة، التي لديها عقد مدته 20 عاما مع الشركة العمانية لشراء 0.7 مليون طن من الغاز المسال سنويا ينتهي في 2025، ستواصل محادثاتها مع الشركة البائعة للاتفاق على التفاصيل النهائية.

وجاء الإعلان بعدما أفاد تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" بأن الشركات الثلاث ستؤمن ما إجماليه نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من سلطنة عمان على مدار عشرة أعوام تبدأ في 2025.

وقال مسؤول حكومي: إن شركات يابانية أخرى تجري محادثات مع الشركة العمانية بشأن عقود محددة المدة، لكنه لم يذكر أسماء تلك الشركات. وأضاف أن في حالة نجاح تلك المحادثات فسترتفع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال العماني متجاوزة ثلاثة ملايين طن سنويا.

وتم توقيع الاتفاقات مع الشركة العمانية خلال زيارة ياسوتوشي نيشيمورا وزير الصناعة الياباني إلى السلطنة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة إنبكس اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز أمس الثلاثاء اتفاقا مدته 20 عاما مع شركة فينتشر جلوبل للغاز الطبيعي المسال ومقرها الولايات المتحدة لاستيراد مليون طن سنويا من مشروع الشركة في ولاية لويزيانا الذي من المقرر أن يبدأ إنشاؤه في 2023.

ويمكن للإمدادات الجديدة أن تساعد اليابان على تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على مشروع سخالين الروسي الذي يمثل 9 في المائة من إجمالي واردات الغاز المسال الصينية البالغة 74.3 مليون طن سنويا.

وفي العام الماضي استوردت اليابان 1.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من عمان، أي 2.6 في المائة من إجمالي وارداتها، و7.1 مليون طن من الولايات المتحدة، أي 9.5 في المائة من إجمالي وارداتها.