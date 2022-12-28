الصين تتجاوز أزمتها .. إقبال على السفر مع إلغاء آخر إجراءات «صفر كوفيد»

أقبل الصينيون، الذين انقطع اتصالهم ببقية العالم لثلاثة أعوام بسبب القيود المرتبطة بكوفيد - 19، على مواقع شركات السفر قبيل إعادة فتح حدود البلاد، وذلك رغم ما سببه ارتفاع عدد الإصابات من إرهاق للنظام الصحي واضطراب للاقتصاد.

وأعلنت بكين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد بدءا من 8 يناير، وهو آخر إجراء ضمن سياسة "صفر - كوفيد".

وبحسب "الفرنسية"، ألحقت إجراءات "صفر - كوفيد" من إغلاق للحدود وفرض عمليات إغلاق متكررة، أضرارا بالاقتصاد الصيني منذ أوائل عام 2020، ما أدى الشهر الماضي إلى أكبر استياء عام علني في البر الرئيس منذ تولي الرئيس شي جين بينج السلطة في 2012. ويعني التراجع عن هذه الإجراءات هذا الشهر أن يبدأ الفيروس في الانتشار مجددا بصورة كبيرة دون رادع في جميع أنحاء الصين التي يبلغ تعدادها 1.4 مليار نسمة.

غير أن الإحصاءات الرسمية أظهرت تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا في الأيام السبعة المنصرمة حتى الإثنين، ما أثار شكوكا بين خبراء الصحة والسكان حول البيانات الحكومية. ولا تتماشى هذه الأعداد مع ما سجلته دول أقل اكتظاظا بالسكان بعد إعادة الفتح. ويقول أطباء إن المستشفيات مكتظة بعدد من المرضى يوازي خمسة إلى ستة أمثال العدد المعتاد ومعظمهم من كبار السن. وتشير تقديرات خبراء الصحة الدوليين إلى تسجيل ملايين الإصابات يوميا مع توقع ما لا يقل عن مليون حالة وفاة بسبب كوفيد في الصين العام المقبل.

إلا أن السلطات عازمة على إلغاء آخر ما تبقى من سياساتها الرامية إلى عدم انتشار فيروس كورونا.

وفي خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود الحدودية رحبت بها أسواق الأسهم الآسيوية، قالت لجنة الصحة الوطنية في وقت متأخر الإثنين إن الصين ستتوقف عن إلزام القادمين إليها بالحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير.

وقال كولم رافيرتي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين عن الرفع الوشيك لقيود الحجر الصحي "أخيرا نشعر كما لو أن الصين قد تجاوزت الأزمة".

وأظهرت بيانات منصة السفر "سي تريب" تضاعف عمليات البحث عن وجهات السفر الرائجة عبر الحدود إلى عشرة أمثالها في غضون نصف ساعة فقط من تداول خبر رفع قيود الحجر الصحي. وقالت المنصة إن الوجهات الأكثر رواجا هي مكاو وهونج كونج واليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وأظهرت بيانات من منصة أخرى هي منصة كيونار أنه في غضون 15 دقيقة من انتشار الخبر قفزت عمليات البحث عن الرحلات الجوية الدولية إلى سبعة أمثال المعتاد، وتصدرت تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية القائمة.

وقالت لجنة الصحة إن تدابير الصين للسيطرة على كوفيد سيجري خفضها من الفئة (أ) حاليا إلى الفئة (ب) الأقل صرامة اعتبارا من الثامن من يناير بعد أن أصبح الفيروس أقل ضراوة.

ويعني هذا أن السلطات لن يتعين عليها بعد الآن عزل المرضى ومخالطيهم وإغلاق المناطق.

لكن رغم الحماس الكبير للعودة التدريجية إلى أسلوب الحياة قبل جائحة كوفيد، يوجد ضغط متزايد على نظام الرعاية الصحية في الصين حيث يقول الأطباء إن المستشفيات مكتظة بالمرضى ويذكر العاملون في دور الجنازات أن الطلب على خدماتهم قد ارتفع بنسبة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه طلب من الممرضات والأطباء العمل حتى لو كانوا مرضى وأعيد توظيف عمال الصحة المتقاعدين في المناطق الريفية للمساعدة. وتواجه بعض المدن صعوبات في توفير الأدوية المضادة للحمى.

في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيشهد انتعاشا كبيرا في وقت لاحق من العام المقبل بمجرد انحسار الموجة الأولى من العدوى، فمن المنتظر أن يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع ازدياد المرضى من بين العاملين.

واضطر عديد من المتاجر في شنغهاي وبكين وأماكن أخرى إلى الإغلاق في الأيام الماضية مع عدم قدرة الموظفين على القدوم إلى العمل، بينما منحت بعض المصانع كثيرا من عمالها عطلة بمناسبة رأس العام القمري رغم أنها تحل في أواخر يناير.

وقال محللون من بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان في مذكرة "لا يزال القلق قائما من حدوث خلل مؤقت في سلسلة التوريد مع تأثر القوة العاملة بالعدوى"، مضيفين أن تتبعهم للحركة في مترو الأنفاق في 29 مدينة صينية أظهر أن كثيرين قللوا تحركاتهم مع انتشار الفيروس.

وأظهرت بيانات تراجع الأرباح الصناعية 3.6 في المائة في الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مقابل انخفاض بواقع 3 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، ما يعكس الأثر الذي خلفه رفع قيود مكافحة الفيروس الذي بدأ العمل به الشهر الماضي، ويشمل ذلك مناطق التصنيع الرئيسة. وسيعطي رفع قيود السفر دفعة للاقتصاد الصيني الذي يبلغ حجمه نحو 17 تريليون دولار لكن ثمة محاذير قوية يجب وضعها في الاعتبار.

وقال دان وانج كبير الاقتصاديين في بنك هانج سنج الصيني "معدل السفر الدولي .. من المرجح أن يشهد طفرة لكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة".

وأضاف "لا يزال كوفيد آخذا في الانتشار في معظم أنحاء الصين، ما يعطل جدول العمل العادي بصورة كبيرة. يوجد فاقد كبير في الإنتاجية كما أن الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة يحتمل أن تكون حادة بسبب الارتفاع المفاجئ في الطلب الذي سيفوق وتيرة تعافي المعروض".

وأكد وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء أن "الوباء لم ينته بعد. وستواصل الصين تكييف سياسة تأشيراتها".

من جهة أخرى، أفاد إشعار صادر عن لجنة تنظيم أعمال البنوك والتأمينات في الصين، بشأن ترتيبات العمل في العام المقبل، بأنه من المقرر أن تعطي السياسات المالية الأولوية لدعم التعافي والتوسع في الاستهلاك، كما ستوفر مزيدا من الإعانات المالية للقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، ولا سيما الشركات الصغيرة والفردية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن الإشعار أن السياسات المالية ستعمل على تحسين المنتجات والخدمات المالية، وتشجيع استخدام مركبات الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الخضراء.

يأتي ذلك إضافة إلى تحسين عروض المنتجات المالية، وزيادة دخل الأفراد من خلال قنوات مختلفة، وتحسين ميزانيات الأسرة.

وأكد الإشعار مجددا دعم الاحتياجات السكنية الضرورية، وسياسات ائتمان الإسكان الخاصة بالمدن.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة تراجع الأرباح الصناعية في الصين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين في ظل تباطؤ الطلب وتأثيرات ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين على النشاط الصناعي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الأرباح الصناعية تراجعت خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة بعد تراجعها بنسبة 3 في المائة خلال أول عشرة أشهر من العام.

في الوقت نفسه تباطأ الناتج الصناعي للصين خلال الفترة نفسها في ظل الضغوط التي تتعرض لها أنشطة الشركات نتيجة عوامل مثل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وضعف الطلب، بحسب شو هونج المحلل الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في أوائل الشهر الحالي تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي مع تراجع أسعار الجملة - سعر البيع على باب المصنع - خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي في الصين خلال نوفمبر الماضي 2.2 في المائة وهو ما يقل عن نصف معدل النمو في الشهر السابق وكان 5 في المائة. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة بنسبة 1.3 في المائة وهو معدل تراجعها نفسه خلال أكتوبر الماضي.