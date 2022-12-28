موسكو تحظر بيع الخام للدول التي تحدد سقفا للأسعار بدءا من فبراير

تحظر روسيا بدءا من الأول من شباط (فبراير) 2023، بيع نفطها للدول الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره، حدد بـ60 دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول (ديسمبر) بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا. ووفقا لـ"الفرنسية" جاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من شباط (فبراير) إلى الأول من تموز (يوليو).

وأوضح النص أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناء على "قرار خاص" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

دخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي نحو 60 دولارا للبرميل، الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا، حيز التنفيذ في مطلع شباط (فبراير). والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.

ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.

وأكدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثر في حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.