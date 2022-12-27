النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع .. فوق 84 دولارا للبرميل

سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كوفيد - 19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس الاثنين إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ 2020.

وارتفع خام برنت 22 سنتا، أي 0.3 في المائة، إلى 84.14 دولار للبرميل بحلول الساعة (09:11) بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 79.63 دولار للبرميل. وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر.

وقال نعيم إسلام المحلل لدى أفاتريد "هذا بالتأكيد أمر كان المتعاملون والمستثمرون يتطلعون إليه" في إشارة إلى خطة الصين بشأن الحجر الصحي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز إن النفط استمد الدعم أيضا من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف "لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلا".

واعتبارا من يوم الجمعة، تم إغلاق نحو 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأمريكي بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.