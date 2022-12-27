روسيا: العملة الوحيدة التي سنشتريها العام المقبل هي اليوان الصيني

قال وزير المالية الروسي، إن العملة الأجنبية الوحيدة التي ستشتريها بلاده في العام المقبل لتجديد صندوق الثروة الوطنية الخاص بها، هي اليوان الصيني.

وقال أنطون سيلوانوف اليوم الثلاثاء "اليوان أفضل ما يتناسب مع خصائص العملة الاحتياطية بين جميع عملات الدول الصديقة، كما أن لديه سيولة كافية في سوق الصرف الأجنبي المحلي لدينا"، بحسب ما ذكرت "بلومبيرج".

يذكر أن روسيا ستستأنف مشتريات العملات الأجنبية اعتبارا من يناير، بعد الموافقة على القاعدة المالية الجديدة لتجديد صندوق الرفاهية في البلاد، وتنص قاعدة الميزانية على إنفاق عائدات النفط والغاز التي تتجاوز قيمتها ثمانية تريليونات روبل (116 مليار دولار) على أساس سنوي، على مشتريات العملات الأجنبية.