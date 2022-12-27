ارتفاع أسهم أوروبا وسط تفاؤل بتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم، مقتفية أثر الارتفاع العالمي في الأسهم بعد أن خففت الصين قيود كوفيد - 19، مما زاد الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.6 في المائة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد الميلاد. وكان قد فقد نحو 12 في المائة منذ بداية العام.

وبحسب "رويترز"، أثرت المخاوف من الركود الاقتصادي بسبب تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية تأثيرا شديدا على الأسهم الأوروبية هذا العام.

وقالت الصين إنها ستتخلى عن متطلبات الحجر الصحي للزوار الوافدين، ما يزيد من تخفيف الضوابط الحدودية لمدة ثلاثة أعوام والتي تهدف إلى الحد من كوفيد - 19.

وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.2 في المائة وأسهم الطاقة 1.4 في المائة، إذ قفزت أسعار السلع على خلفية الآمال في انتعاش الطلب في الصين.

وارتفعت أسهم "إل.في.إم.إتش" 1.9 في المائة وكيرينج 1.3 في المائة. والشركتان منكشفتان على الصين.

وزاد قطاعا التصنيع والبنوك للجلسة الثانية على التوالي، ما رفع المؤشر الأوروبي الأوسع.

وقال متعاملون ومحللون إن أحجام التداول الضعيفة خلال العطلات أثرت على تحركات السوق.