اعتبارا من 8 يناير.. الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 يناير، بعد أن رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020، بحسب ما ذكرت "الفرنسية".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في مذكرة أنه اعتبارا من الشهر المقبل، لن يطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين.