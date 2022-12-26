المركزي المصري: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضبط سوق النقد

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد عن كثب، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب، بحسب "رويترز".

وذكر البنك أنه "رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد".