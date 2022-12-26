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أخبار اقتصادية- عالمية

المركزي المصري: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضبط سوق النقد

المركزي المصري: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضبط سوق النقد

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد عن كثب، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب، بحسب "رويترز".
وذكر البنك أنه "رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد". 

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