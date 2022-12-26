الهند: خفض التضخم الأساسي أمر حاسم للتخفيف في ارتفاع الأسعار

قال عضو في لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الهندي المركزي إن حدوث تراجع في ضغوط التضخم الأساسي أمر حاسم للتخفيف من ارتفاع الأسعار وإعادتها إلى نقطة المنتصف المستهدفة للبنك عند 4%. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن شاشانكا بايد، وهو عضو خارجي، قوله إن اجتياز ضغوط تكلفة المدخلات المرتفعة في الأسعار الكلية قد لا يكتمل بعد، مضيفا أن تزايد الطلب "إذا كان معتدلا أو متفاوتا" في غياب تعزيز الإنتاجية سيؤدي إلى تأجيج الأسعار.

وتأتي تصريحاته بعد أن ركز صناع السياسة على تخفيف التضخم الأساسي في خضم تراجع أسعار المستهلكين. وظل التضخم الأساسي، الذي يتم حسابه باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فوق 6% لمدة 14 شهرا على التوالي، بينما تراجع تضخم أسعار التجزئة إلى 5.88% في نوفمبر.

وقال بايد اليوم الاثنين إن "خفض ضغوط التضخم الأساسية أمر حاسم في السياق العام". وأضاف إن خفض أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الطلب سيؤدي إلى التخفيف من حدة الأسعار، لكن ضعف الروبية والصراع الروسي الأوكراني المستمر يشكلان مصدر قلق.