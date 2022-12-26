متحدية نقص الرقائق .. "تويوتا" تنتج 833 ألف سيارة خلال نوفمبر

أعلنت شركة تويوتا أكبر منتج سيارات في اليابان، وصول إنتاجها العالمي خلال نوفمبر إلى مستوى قياسي بفضل الطلب القوي، في حين حذرت من غموض المستقبل، نتيجة استمرار النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات، وارتفاع أعداد إصابات كورونا في الصين.

وقالت الشركة إن إنتاجها خلال نوفمبر بلغ 833,104 سيارات بزيادة 1.5 في المائة، في حين زادت المبيعات العالمية لها 2.9 في المائة إلى 796,484 ألف سيارة.

وذكرت "بلومبيرج"، أن زيادة الإنتاج تعكس الطلب القوي في مناطق مثل أمريكا الشمالية وتعافيه من تداعيات إصابات فيروس كورونا المستجد في العام الماضي في جنوب شرق آسيا والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد.

ومازالت صناعة السيارات تعاني نقص إمدادات الرقائق وغيرها من مكونات السيارات، في حين ستظل تواجه التحديات الناجمة عن الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف مناطق الصين.

وفي أوائل الشهر الماضي خفضت تويوتا إنتاجها المستهدف للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في حين أبقت على تقديراتها المتحفظة للأرباح بسبب نقص الرقائق.

وتراجع الإنتاج المحلي لمصانع تويوتا خلال نوفمبر 3.3 في المائة، إلى 266,174 سيارة، في حين زاد إنتاجها في الخارج 3.8 في المائة إلى 566,930 سيارة.