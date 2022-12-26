عضو في المركزي الأوروبي: أطالب بزيادة أسعار الفائدة لفترة أطول

قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن دورة تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي تجاوزت فقط النصف، ويجب أن تستمر لفترة أطول.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عنه القول إن البنك المركزي الأوروبي سيحقق "وتيرة عاقلة جدا لتشديد السياسة النقدية"، من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهور العديدة المقبلة قبل أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في الصيف المقبل.

وأضاف أن المخاطر الناجمة عن إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في الوقت الحالي مازالت كبيرة، "ونحن مازالنا في بداية النصف الثاني" من دورة تشديد السياسة النقدية، مبينا أن مخاطر الاستقرار المالي أصبحت "أكثر وضوحا على شاشة ردارنا الآن".

وذكرت الصحيفة أن "التحدي الأساسي" للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل، سيكون هو اتخاذ قرار وصول دورة تشديد السياسة النقدية إلى نهايتها.