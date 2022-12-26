الأسهم اليابانية ترتفع و"التكنولوجيا" و"الطاقة" تتصدران الرابحين

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم مدعومة بصعود وول ستريت في الجلسة الماضية وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة الرابحين بينما تأثرت السوق بانخفاض أسهم البنوك وشركات التأمين.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.65 في المائة ليغلق عند 26405.87 نقطة بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المائة إلى 1902.52 نقطة.

وبحسب "رويترز"، قال شوجي هوسوي كبير محللي الاستراتيجيات لدى دايوا للأوراق المالية "ارتفعت الأسهم اليابانية بفضل صعود الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي لكن التداولات هادئة للغاية لأن معظم المتعاملين في الولايات المتحدة وأوروبا في عطلة".

ودفعت زيادة أسعار النفط مؤشر شركات التنقيب للارتفاع 2.5 في المائة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا ببورصة طوكيو للأسهم. وقفز سهم شركة إنبكس 2.53 في المائة.

وارتفع مؤشر شركات تكرير الخام 1.33 في المائة مع زيادة سهم إديميتسو كوسان 2.81 في المائة.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.35 في المائة بعدما ارتفع أكثر من عشرة في المائة هذا الشهر بفضل توقعات بتحسن الأرباح بعدما سمح البنك المركزي الأسبوع الماضي لعائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام بالارتفاع إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي من 0.25 في المائة. وبلغ العائد على سندات بنك اليابان المركزي لأجل عشرة أعوام 0.445 في المائة في أحدث تداولاته.

وخسر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.21 في المائة وتراجع سهم ريزونا القابضة 2.75 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع التأمين 1.37 في المائة.