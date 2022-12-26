ارتفاع أصول المؤسسات المالية في الصين 10.1% خلال الربع الثالث

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني أن المؤسسات المالية في الصين شهدت توسعا في قوائم الميزانية العمومية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وذكر البنك أن إجمالي أصول المؤسسات المالية في الصين زادت 10.1 في المائة سنويا إلى 413.46 تريليون يوان نحو 59.23 تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، بينما ارتفعت التزاماتها المجمعة 10.3 في المائة إلى 376.61 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن المؤسسات المصرفية، التي تمثل نصيب الأسد في الصناعة المالية في الصين سجلت زيادة في قيمة أصولها المالية 10.2 في المائة سنويا، في حين زادت أصول الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية 7.3 في المائة سنويا.

كما أظهرت البيانات زيادة أصول شركات التأمين في الصين 9.8 في المائة سنويا لتصل إلى 26.71 تريليون يوان.