تستضيف العاصمة الرياض غدا الإثنين المنتدى السعودي الياباني، وذلك لبدء حقبة جديدة من الشراكة في العلاقات السعودية اليابانية في مجال الاستثمار، والتي تمتد لقرابة 7 عقود من الإرث الدبلوماسي بين البلدين.
وسيتم ذلك بحضور خالد الفالح وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
الرياض تستضيف غدا المنتدى السعودي الياباني
تستضيف العاصمة الرياض غدا الإثنين المنتدى السعودي الياباني، وذلك لبدء حقبة جديدة من الشراكة في العلاقات السعودية اليابانية في مجال الاستثمار، والتي تمتد لقرابة 7 عقود من الإرث الدبلوماسي بين البلدين.
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