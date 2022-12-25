الرياض تستضيف غدا المنتدى السعودي الياباني

تستضيف العاصمة الرياض غدا الإثنين المنتدى السعودي الياباني، وذلك لبدء حقبة جديدة من الشراكة في العلاقات السعودية اليابانية في مجال الاستثمار، والتي تمتد لقرابة 7 عقود من الإرث الدبلوماسي بين البلدين.

وسيتم ذلك بحضور خالد الفالح وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.