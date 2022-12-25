الجزائر تقر الميزانية الأضخم في تاريخها .. 100 مليار دولار

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الميزانية لعام 2023، قبل اجتماع لمجلس الوزراء. وتُوصف ميزانية 2023، بأنها الأضخم في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث رصد لها أكثر من 13736 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار. وحضر مراسم التوقيع بحسب الصور التي بثها التليفزيون الحكومي، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس مجلس النواب ( المجلس الشعبي الوطني)، محمد بوغالي، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء الحكومة.