جمعية حماية المستثمرين الأفراد تطلق خدماتها في السوق المالية السعودية

أطلقت جمعية حماية المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية، خدماتها من خلال حملة تعريفية بالجمعية ودورها في حماية حقوق المستثمرين الأفراد، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع مجموعة تداول السعودية، والأكاديمية المالية، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وتُركز الجمعية خلال خدماتها على رفع الوعي المالي والقانوني للمستثمر الفرد، وتطوير المستويات المعرفية لكل فرد مُقبل على الاستثمار في السوق المالية السعودية، كما تشمل خدمات الجمعية تقديم الاستشارات القانونية والمالية وتوفير المساعدة القانونية ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين.

يذكر أن جمعية حماية المستثمرين الأفراد تأسست كأول جمعية لمواكبة طموحات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى خلق قطاع مالي مزدهر، وضمن الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية السعودية 2021-2023، والتي تقدم الحماية للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية في عدة جوانب أهمها الجانب التوعوي والقانوني.