الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح جزئي ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين

شارك الصندوق السعودي للتنمية اليوم، في حفل افتتاح الجسر العلوي للدوران العكسي ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين، الذي أسهم الصندوق في تمويله حيث يربط طريق الملك فيصل في الشمال بطريق الشيخ عيسى بن سلمان في الجنوب مرورًا ببعض المناطق مثل منطقة الجفير ومنطقة القضيبية ومنطقة الحورة.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في انسياب الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أن الطريق يعد الشريان الرئيس الذي يسهم في تسهيل الحركة المرورية من منطقة الجفير إلى شارع الشيخ دعيج وشارع المعارض إذ تعد المناطق وجهة استثمارية للتطوير العقاري السكني والتجاري في البحرين، تعزيزًا للتعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية.

يذكر أن المشروع يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة لدعم قطاعات التنمية في البحرين، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك تعزيزًا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.